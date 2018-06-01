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Time kapağı 958 drone ile resmedildi

Dünyanın önde gelen haber dergilerinden Time, son sayısında ilginç bir işe imza attı. Gökyüzüne kapağını çizdi.

Haber Merkezi | 01.06.2018 - 13:05..
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Henüz birkaç yıl önce milyar dolarlık yatırımla Intel tarafından hayata geçirilen drone teknolojisi ile ilgili dosya hazırlayan Time dergisi, drone'ların hayatımızda nasıl kolayca yer bulduğunu anlatıyor.

DRONE'LAR HAYATIMIZIN HER YERİNDE

Başta görüntüleme olmak üzere güvenlik gibi önemli alanlarda kullanılan drone'lar şov ve eğlence dünyasında da görev almaya başladı. Drone'larla ilgili raporunu şova çeviren Time, drone'ların reklam aracı olabileceğini de uygulamalı olarak gösterdi.

Time kapağı 958 drone ile resmedildi

YENİ NESİL TEKNOLOJİ, YENİ NESİL REKLAMCILIKLA BULUŞTU

Yapay zekalı otonom drone’lar ile yapılan ışık oyunları Time'ın kapağını gökyüzüne taşıdı. 958 ayrı drone gökyüzüne Time dergisinin ön kapağını çizdi.

Böylelikle Time'ın son reklamı da sergilenmiş oldu. Her zaman kapağına taşıdığı isimlerle ses getiren Time bu kez, kapağını taşıdığı yer ve yöntemle ses getirdi.

TIME dergisinin kapağı 958 drone ile gökyüzüne çizildi

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