Time Macron'un liderliği ile dalga geçti

Avrupa'nın medet umduğu "yeni lider" ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel macron İngiliz Time dergisine verdiği röportajda ti'ye alındı. Cummhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kapağına taşıyan Time, Macron'un fotoğrafının altına "İşte Avrupa'nın yeni lideri" manşeti atan dergi, manşete bir de dipnot ekledi.

İMALI DİPNOT

Fotoğrafın altına eklenen Dipnotta "Tabii Fransa'yı yönetmeyi başarabilirse" yazısı yer aldı.