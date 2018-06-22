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Time'ın kapağında Trump'a mülteci eleştirisi

Amerikan Time dergisi son baskısında ABD Başkanı Trump’ın insanlığa kayıtsız kaldığını belirterek ağlayan Honduraslı çocuğu Trump’la birlikte kapakta kullandı.

İHA | 22.06.2018 - 10:22..
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ABD’nin haftalık haber dergisi Time son baskısında, Trump’ı insanlığın karşısında kayıtsız kalmakla suçladı.

TRUMP'IN IRKÇI POLİTİKASINA ELEŞTİRİ

Ünlü Time dergisi, Trump yönetiminin ABD-Meksika sınırını yasa dışı geçen göçmen aileleri etkin bir şekilde ayıran politikası, Amerika’nın ahlaki ve insancıl değerlerine büyük ölçüde zarar verdiği gerekçesiyle göçmen ailelerin sembolü haline gelen, ağlayarak anne ve babasını arayan 2 yaşındaki Honduraslı göçmen kız çocuğunun fotoğrafını Trump’la birlikte kapakta kullandı. Dergi Trump’a ’Ne tür bir ülkeyiz biz?' diye sordu.

HONDURASLI KIZIN KİAYESİNİ PAYLAŞTI

Ödüllü fotoğrafçı John Moore tarafından çekilen simgesel fotoğrafta hıçkırarak ağlayan bir çocuk yer alıyor. Dergi, "Amerika’ya hoşgeldin" başlığıyla Texas’ta gözaltında tutulan annesi için ağlayan iki yaşındaki Honduraslı kızın hikayesini paylaştı.

Time'ın kapağında Trump'a mülteci eleştirisi

ABD’nin, Bağımsızlık Günü haftasında gazete bayilerinde olacak olan Time dergisi, Trump yönetiminin sözde "sıfır tolerans" politikası, binlerce insanın sınırı geçtikten hemen sonra federal görevliler tarafından gözaltına alınmasının ardından yaşananları yansıtıyor.

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