Times gazetesi: Beyaz Türkler Yunanistan'a göç ediyor

Times, 'Kaygılı Türkler Yunanistan'da yeni bir yaşam arıyor" başlıklı haberinde, çok sayıda Türk vatandaşının ve iş adamının bu ülkeye yerleşebilmek için nabız yokladıklarını belirtiyor.

"VARLIKLI TÜRKLER GELECEĞİ YUNANİSTAN'DA GÖRÜYOR"

Gazetenin konuştuğu Yunan emlakçılar da, referandumdan sonra Yunanistan'a taşınmak isteyen Türklerin sayısında büyük bir artış olduğunu söylüyor.

Yunanistan'ın 250 bin Euro'dan fazla yatırım yapanlara beş yıllık oturma hakkı verdiğini yazan Times, bunun sonucunda varlıklı Türk ailelerinin çocuklarının geleceğini garanti altına almak için emlak satın aldıklarını belirtiyor.

"GÖÇ ETMEK İSTEYEN İŞ ADAMLARINDAN BİRİ REINA'NIN SAHİBİ"

BBC Türkçe'nin duyurduğu Times haberinde, İstanbul'da yılbaşında düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği IŞİD saldırısının ardından Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, "güvenlik kaygıları ve büyüyen siyasi istikrarsızlık yüzünden" artan göçte Yunanistan'da yatırım yapmak isteyen çok sayıda Türk iş adamından biri olarak tanıtılıyor.

Koçarslan'ın Reina'nın kapanmasından sonra yaz sezonu gelmeden Mikonos Adası'nda yeni bir mekân bulmaya çalıştığı belirtiliyor.

"TÜRKLER MİKANOS'A HÜCUM EDİYOR"

Haberde, ülkenin önemli gazetelerinden birinin ön sayfasında "Türkler Mikonos'a hücum ediyor" başlıklarının yer aldığı söylenirken, Rodos, Girit ve Paros Araları'nda da Türk işletmeleri ve markalarında büyük bir artışın kaydedildiği belirtiliyor.

"ARTIŞ REFERANDUM SONUCUNU ARDINDAN YAŞANDI"

Gazetenin görüş aldığı Yunanistanlı emlakçılar da 16 Nisan Anayasa Referandumu'nda "evet" çıkmasının ardından, Türkiye'den aldıkları telefonlarda artış yaşadıklarını söylüyor.

"KAYGILARI BÜYÜK"

Atina'daki emlak şirketi InterCasa'nın yöneticisi Mina Bougonikolou, artan göçle ilgili, "geçen yıl ki başarısız darbe girişiminden sonra Türkiye kaynaklı işlerde büyük bir artış oldu, ancak referandumun ardından yeni bir dalga geldi. Kaygıları büyük ve Avrupa'da bir ayakları olsun istiyorlar" diyor.

"YUNANİSTAN'DA TÜRKLERE ARTIK SICAK BAKILIYOR"

Türkler ve Yunanlılar arasında yüzyıllardır süren husumetin, Yunanistan'daki ekonomik kriz, Türkiye'deki referandum sonuçlarının ardından yumuşadığını söyleyen Bougonikolou, "Husumet son döneme dek böyle bir yatırımı her iki taraftaki birçok kişi için tatsız bir şey haline getiriyordu. Ekonomik krizin üzerinden neredeyse 10 yıl sonra Yunanistan'daki emlak fiyatları yüzde 50'ye dek düştü. Yerel halk da Türklerle iş yapmaya giderek artan oranda sıcak bakıyor." diyor.

"TÜRKLER B PLANI HAZIRLIYOR"

Türk müşterilerden günde 50 telefon aldığını söyleyen Atinalı bir başka emlakçı Constantinos Arsanoglou'na göre yaşanan göç deği, sadece bir önlem.

"Türkler'in birden Yunanistan'a taşınmaya karar iyi eğitimli yüzde 1'lik bir kesim işler orada kötüleşirse diye bir B planı hazırlıyor."

'ALTIN VİZE' PROGRAMINDA ARTIK TÜRKLER DE VAR

Yunanistan'ın 2013 krizinde ihtiyaç duyduğu yabancı yatırımı çekmek için başlattığı "Altın Vize" programının zengin Çinli, Mısırlı, Lübnanlı ve Rusları hedeflediğini belirten Times haberinde, o zamandan bu yana sadece 49 Türk vatandaşına bu vizenin verildiği vurgularken, referandumun ardından, Türk vatandaşlarına ait yüzlerce başvurunun değerlendirilmeye başlandığı vurgulanıyor. söyleniyor.