Times: İngiliz teröristler hükümeti zora soktu

Times'ın haberinde, terör örgütü içerisindeki İngilizlerin İngiltere hükümetini zora soktuğu vurgulandı.

"HÜKÜMET ZOR DURUMDA"

Haberde, "Yüzlerce Batılı, DEAŞ'a karşı savaşmak amacıyla Suriye'ye giderek YPG'ye katılmış, Batılı hükümetler bu katılımı engellemeye çabalamışlardı. YPG İngiltere tarafından bir terör örgütü olarak kabul edilmiyor. Her ne kadar bazı YPG'li İngilizler ülkelerine döndüklerinde gözaltına alınmış olsa da savcılar suçlama yöneltme konusunda zorlanmıştı. Vatandaşlarının NATO müttefiki Türkiye ile karşı karşıya gelmesi İngiltere hükümeti için mevcut durumu daha da karmaşık hale getirebilir." denildi.

Afrin'de başta ABD olmak üzere İngiliz ve Alman vatandaşı çok sayıda terörist bulunuyor.

İngiliz YPG'lilerin cesetleri Londra'ya gönderildi