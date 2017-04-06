Times Meydanı'nda İdlib protestosu

Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kenti Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısı New York'un Times Meydanı'nda protesto edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın muhalefeti nedeniyle Esed rejiminden hesap sorulmasının engellenmesinin ardından Suriyeli bazı muhalif sivil toplum örgütleri acil protesto eylemi düzenleme kararı aldı.

"NEFES ALAMIYORUZ"

Times Meydanı'nda toplanan göstericiler, kimyasal uyarı simgesi bulunan "Nefes alamıyoruz" yazılı pankartlar açtı. Suriye'ye özgürlük talebinde bulunan göstericiler, kimyasal saldırıda hayatını kaybedenlere kamuoyunun dikkatini çekmek için meydana kefenlenmiş cenaze maketleri de koydu.

"ESED İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR"

Gösteride dağıtılan bildiride, Esed rejiminin 6 yıldır masum sivilleri öldürdüğü, soykırıma varan bu eylemlere Rusya ve İran'ın da katıldığı kaydedildi. Rejim ve Rusya'nın bu saldırıları hemen durdurması istenen bildiride, ABD ve diğer Batılı ülkelerden de Suriyeli sığınmacılara kapılarını açmaları istendi. Bildiride, Beşşar Esed'in insanlığa karşı suç işlediği için yargı önüne çıkarılması da talep edildi.