Times'tan Irkçı Wilders'a zor soru

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cumartesi günü Hollanda'nın Rotterdam kentinde referandum kampanyası yapma kararı, dün Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders tarafından, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği binasının önünde Hollandaca ve Türkçe, "Uzak dur! Bu bizim ülkemiz" yazan pankart açarak protesto edilmişti. Protestonun perde arkasını ise İngiliz gazetesi Times yazdı.

"SARI SAÇLARINI OKSİJENLİ SU İLE AÇAN..."

Times muhabiri Bruno Waterfield imzalı haberde Wilders için; "PVV'nin 'sarı saçlarını oksijenli su ile açan' lideri Wilders, Müslüman karşıtlığını yeniden canlandırmak için Türkiye'yle kavgayı seçti." ifadelerini kullanıldı.

Wilders, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği binasının önünde Türkçe ve Hollandaca, "Uzak dur! Bu bizim ülkemiz" yazan bir pankart açmıştı.

Wilders, yaptığı kısa açıklamada da, "Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu ile diktatör Erdoğan'ın yetkileri daha da artacak. Biz Türk dikta rejiminin Hollanda'da propaganda yapmasını istemiyoruz" demişti.

ERDOĞAN ELEŞTİRİSİ KENDİ SEÇMENİNE YÖNELİK

Times gazetesindeki haberde, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirileri ile temel seçmenlerini canlandırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Haberde vurgulanan bir diğer nokta da Hollanda'da Çarşamba günü yapılacak genel seçim öncesi yapılan son kamuoyu araştırmasının, PVV'yi, Başbakan Mark Rutte'nin lideri olduğu liberal D66 partisinin 3 puan gerisinde ikinci sırada göstermesi. Oysa PVV, Hollanda'da uzun süre en popüler parti konumundaydı.

"PARTİLİLER EYLEME FAZLA KATILIM GÖSTERMEDİ"

Muhabir Waterfield, Wilders'in Türk Büyükelçiliği önündeki eylemine partisinden fazla katılım olmadığını, her bir partiliye karşın üç gazeteci ya da polis olduğunu yazmış.

AŞIRI SAĞCI BAŞBAKAN ADAYINA ZOR SORU

Waterfield, Wilders'e, "Camilerin ve Kuran'ın yasaklanması çağrısı yaparken Sayın Erdoğan'ı nasıl 'diktatör' olarak nitelendiriyorsunuz?" diye sorduğunu, aldığı yanıtın "Burada bunu konuşmak için bulunmuyorum" olduğunu da eklemiş.











