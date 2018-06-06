Timsah vaftiz törenini yöneten pastöre saldırdı

Timsah, Docho Eshete adlı pastörü bacaklarından, kalçasından ve ellerinden ısırdı. Eshete'nin yönettiği ve Pazar günü yapılan törene yaklaşık 80 kişi katılmıştı.

ZIPLAYARAK GÖLDEN ÇIKTI

BBC'ye konuşan Ketema Kairo adlı bir görgü tanığı, "Pastör bir kişiyi vaftiz etti. İkinci vaftize geçerken, timsah birden zıplayarak gölden çıktı ve onu yakaladı." dedi.

Eiwnetu Kanko adlı polis de Pastör Eshete'nin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını belirtti. Timsah kaçarken, pastörün cesedinin göle sürüklenmesi atılan balık ağlarıyla engellendi.