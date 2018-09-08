Timur Selçuk, 50. yılını sahnede sevenleriyle kutladı

Most-Uniq Açıkhava Konserleri'nde hayranlarıyla buluşan usta sanatçı, konseri izlemeye gelenlere teşekkür etti.

"DİK DURMAYA DEVAM"

Timur Selçuk, "Hepiniz hoş geldiniz. Ne güzel, yarım asır sonra tekrar birlikteyiz. İnşallah 25 ya da 50 yıl sonra ben yoğun bakımda olduğumda benim için dua edersiniz. Havlu atmak yok arkadaşlar. Dik durmaya devam." diye konuştu.

ÜNLÜ ŞİİRLERİ YORUMLADI

Konsere Ümit Yaşar Oğuzcan'ın "Böyledir Akşamları İstanbul'un" eseriyle başlayan sanatçı, Orhan Veli Kanık'ın "Hürriyete Doğru", Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Son Aşık", Orhan Veli Kanık'ın "Pireli Şiir", Nazım Hikmet'in "Memet", Attila İlhan'ın "Böyle Bir Sevmek", Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Sen Neredesin" isimli eserlerinin de aralarında bulunduğu, kendi bestelerinden oluşan geniş bir repertuvarı yorumladı.