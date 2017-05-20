Tıp alanında bir ilk: Plastik kafatası nakli

Hollanda'nın Utrecht kentinde kafatası sürekli büyüyen ve beynine baskı yapan bir kadın, 3D baskı teknolojisiyle sağlığına kavuştu. Medical Center Üniversitesi'nden Dr. Bon Verweij ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatta 22 yaşındaki kadının kafatası tamamen çıkarıldı ve plastik protezle değiştirildi.

Doktorlar 2013'te bir hastanın kafatasının yüzde 75'ini protezle değiştirmeyi başarmıştı.

Avustralyalı bir firma tarafından hastaya özel olarak üretilen şeffaf kafatası, beynin damarları ve kıvrımlarının görülmesini sağlıyor.

23 SAATLİK OPERASYON

İsmi açıklanmayan hastanın kafatası, rahatsızlığı nedeniyle olması gereken 1.5 santimetre yerine 5 santimetre kalınlığa erişmişti. Kadının hastalığı kafatasını kalınlaştırıyor, bu da ciddi baş ağrısı ve görme sorunlarına yol açıyordu. Doktorlar iki yarısı titanyum tokalarla tutturulan plastik kafatasını 23 saat süren operasyonda hastaya nakletti. 3 ay içinde kafatasının beyni örten koruyucu tabakayla uyum sağladığı ve kadının normal hayatına döndüğü belirtildi.