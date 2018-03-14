Tıp Bayramı nedir

Osmanlı Devleti II. Mahmut devrinde büyük reformlar ile yenileşme çalışmaları gerçekleştirmiştir. Dönemin sağlık bakanı diyebileceğimiz hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin de katkılarıyla modern anlamda ilk tıp mektebi İstanbul Şehzadebaşı’ndaki Tulumbacıbaşı Konağı’nda hizmet vermeye başlarken, o gün bu gündürtıp bryramı olarak kutlanılmaktadır.

Her 14 Mart ülke genelinde Tıp Bayramı olarak kutlanılmaktadır.

TIP ÖĞRENCİLERİNİN GELENEĞİ

100 yıldır kutlama gerçekleştiren tıp bayramı, sağlık mektebinin öğrencileri yani geleceğin doktor adayları tarafından oluşturulmuş bir gündür.

Bayram olarak kabulünden 91 yıl sonra kutlanmaya başlanan 14 Mart Tıp Bayramı’nın çıkış hikayesi de hayli etkileyici. 1919 yılında İstanbul’un düşman askerlerince işgal edilmesini protesto eden tıp öğrencileri 14 Mart Tıp Bayramı’nı seçiyor.





