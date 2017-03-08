Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına indirimli seyahat

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Anadolujet şirketiyle ortak bir kampanyaya imza attı.

KAMPANYA TÜM ANADOLUJET UÇUŞLARINDA GEÇERLİ

Kampanya kapsamında, "anadolujet.com" adresi üzerinden 9-14 Mart 2017 arasında uçak bileti alan sağlık çalışanları, 9 Mart-21 Nisan 2017 arasında yüzde 25 indirimli seyahat edebilecek. Kampanya, Ercan Havalimanı dahil, tüm Anadolujet uçuşlarında geçerli olacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen sağlık çalışanları, kurumsal e-posta adreslerine gönderilen kampanya detaylarına göre, indirim kodlarını kullanabilecek ve "anadolujet.com" adresi üzerinden biletlerini indirimli olarak satın alabilecek. Aktarmalı uçuşlar ise kampanyaya dahil edilmeyecek.