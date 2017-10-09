Tıp öğrencisi fakülte çatısından ölüme atladı

Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülen Bilge Özlü, bugün saat 14.00'te, ADÜ Tıp Fakültesi binasının çatısına çıkıp, yaklaşık 25 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Beton zemine düşerek ağır yaralanan Özlü, olay yerine sevk edilen ambulansla, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Bilge Özlü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın hastaneye akın eden arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.













