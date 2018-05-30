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Tıp ve diş hekimliği için uzmanlık fırsatı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi sırasında doktora yapılması için toplantı düzenlediklerini söyledi.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 08:55..
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YÖK Başkanı, Prof. Dr. Yekta Saraç, tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi sırasında doktora yapılması için Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık ve Doktora Eğitimi toplantısı yapıldığını açıkladı.

Tıp ve diş hekimliği için uzmanlık fırsatı

Yekta Saraç, Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu: "Tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi sırasında doktora yapılmasını görüşmek amacıyla YÖK’te ‘Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık ve Doktora Eğitimi’ toplantısını düzenledik. Toplantıda, Sağlık Bakanlığı temsilcileri, Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyeleri, YÖK yetkilileri ve üniversitelerimizin rektör, ilgili dekanları ile sağlık bilimleri enstitüsü müdürleri ile bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Tıp ve diş hekimliği için uzmanlık fırsatı

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