TIR, 2 yolcu minibüsüne çarptı: 8 yaralı

Yalova İzmit karayolunda, Yalova- İzmit karayolu, Taşköprü beldesi Mertur Otel mevkisinde, saat 06.30 sıralarında, İzmit istikametinde ilerleyen TIR'ın sürücüsü Ceyyan T., çalışmalar nedeniyle tek şeritten verilen yolda ididaya göre kontrolünü kaybetti. TIR, Ahmet S. yönetimindeki ve İsmail A.'nın kullandığı yolcu minibüslerine çarparak devrildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Kazada yaralanan 3 araç sürücüsü ile 5 yolcu, ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, araçların kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.