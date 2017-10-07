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TIR, 2 yolcu minibüsüne çarptı: 8 yaralı

Yalova'da direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR şoförü iki yolcu minibüsüne çarptı. Yaralı yolcu ve sürücüler hastaneye kaldırıldı.

07.10.2017 - 11:15
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Yalova İzmit karayolunda, Yalova- İzmit karayolu, Taşköprü beldesi Mertur Otel mevkisinde, saat 06.30 sıralarında, İzmit istikametinde ilerleyen TIR'ın sürücüsü Ceyyan T., çalışmalar nedeniyle tek şeritten verilen yolda ididaya göre kontrolünü kaybetti. TIR, Ahmet S. yönetimindeki  ve İsmail A.'nın kullandığı yolcu minibüslerine çarparak devrildi.

TIR, 2 yolcu minibüsüne çarptı: 8 yaralı

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Kazada yaralanan 3 araç sürücüsü ile 5 yolcu, ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, araçların kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.

TIR, 2 yolcu minibüsüne çarptı: 8 yaralı

TIR, 2 yolcu minibüsüne çarptı: 8 yaralı

TIR, 2 yolcu minibüsüne çarptı: 8 yaralı

TIR, 2 yolcu minibüsüne çarptı: 8 yaralı

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