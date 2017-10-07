TIR, 2 yolcu minibüsüne çarptı: 8 yaralı

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki anlaşma çerçevesinde bazı TSK unsurlarının Suriye’nin İdlib iline intikali hazırlıkları tamamlanıyor.

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Carrasso: Türkiye'ye gelmek istemiyordum Gomis ikna etti

Bordeaux'dan G.Saray'a transfer olan Carrasso, Türkiye'ye gelmek istemediğini ancak Gomis'in kendisini ikna ettiğini söyledi.