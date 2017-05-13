TIR çekicisi içerisine sıkışan sürücü kurtarıldı

Kaza, Samsun'un Canik İlçesi'nde bulunan Devgeriş Mahallesi Samsun- Ordu Karayolu üzerinde bugün meydana geldi.

İddialara göre 27 yaşındaki Bayram Öztürk'ün kullandığı 41 UL 295 plakalı kamyonla, 35 yaşındaki Ali Karagöz'ün kullandığı 55 SJ 596 plakalı mıcır yüklü TIR, iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu yanyana yolun sağ tarafa doğru sürüklendi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

TIR'ın dorsesinin yan yatması sonucu çekici ters dönerek yol üzerinde bulunan Derbent Köprüsü'nün korkulularını parçalayarak dere kanalına doğru düştü. Kazada kamyon sürücüsü Bayram Öztürk, kazayı hafif sıyrıklarla atlatarak ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

1,5 SAAT SONRA KURTARILDI

TIR'ın çekicisi içerisinde sıkışıp ağır yaralanan sürücü Ali Karagöz ise Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kaza-kırım ekipleri ve Samsun Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından 1.5 saat süren çalışmalar sonrasında çıkarıldı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Karagöz'ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü olarak verilen yol trafiğe açıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

















