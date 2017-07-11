TIR dorsesindeki profil boruların arasında sıkıştılar

İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olaydaİ; cadde üzerinde ilerleyen 34 PK 2236 plakalı TIR'ın 34 GH 9189 plakalı dorsesinden gelen yardım çığlıklarını duyan inşaat işçileri hemen TIR şoförünü durdurdu. Brandası açılan dorsenin içinde profil borular arasında sıkışmış 3 kişinin olduğu görüldü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Sefaköy ve Kocasinan itfaiye müfrezeleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin bir vinç yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtardığı üç ağır yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yabancı uyruklu 3 kişinin TIR'ın dorsesine nasıl bindiği ise henüz öğrenilemedi. Polis ekipleri TIR şoförünü gözaltına alarak Sefaköy Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Polis ekipleri olayla ilgili incelme başlattı.

Olayın görgü tanığı Gürkan İnan ise, "Ben bağrışma seslerini duydum. Birkaç kişi TIR'a doğru koştu. Şoför TIR'ın etrafında dolaştı.TIR'dan sesler geliyor ama kimse gözükmüyordu. Dorsenin arasında kanlar akıyordu. Yere baktım içinde insan olduğunu fark ettim. Bağırarak yardım istiyordu. Dorse mühürlü olduğu için kimse açamıyordu. Dorsede insanların olduğunu farkın edince vatandaşlar mühürlü olan TIR çadırını yırttı. O sırada sağlık ve itfaiye ekipleri çağırıldı. TIR'ın içinde 3 kişi vardı. TIR sürücüsü fren yaparken kayma yapıyor. Onlarda yükünün arasında sıkıştılar" dedi.