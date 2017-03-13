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TIR dorsesinden kaçak lüks otomobil çıktı

Jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurup arama yaptığı TIR'ın dorsesinde yaklaşık 200 bin lira değerinde kaçak lüks otomobil çıktı.

13.03.2017 - 15:19
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Ağrı’dan yola çıkıp İstanbul yönüne giden A.Ö.’nün kullandığı TIR, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez Boğazköy mevkisinde yol kontrolü esnasında durduruldu.

Yapılan aramada dorsede bulunan 2012 model aracın evraklarında Romanya uyruklu G.E.’ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine gümrük ekipleriyle irtibata geçildi.

TIR dorsesinden kaçak lüks otomobil çıktı

Gelen bilgilerde aracın aynı şahıs tarafından 2014 yılında Kapukule Sınır Kapısı’ndan yurda sokulduğu ardından şahsın aracı bırakarak ertesi gün havayolu ile ülkeden ayrıldığı tespit edildi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı G.Ç. tarafından yurt içinde kaçak olarak kullanıldığı tespit edilen araca el konuldu. Tır sürücüsü hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre işlem başlatıldı.

TIR dorsesinden kaçak lüks otomobil çıktı

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