Tır lastiğinden 114 kilo esrar çıktı

Bulgaristan’a çıkış yapmak için Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen Türk sürücü F.A.’nın kullandığı Bulgar plakalı tır, gelen istihbari bilgi üzerine x-ray taramasından geçirildi.

LASTİK VE YEDEK LASTİKTEN 114 KİLO ESRAR ÇIKTI

Tırın lastikleri ve yedek lastiğinde farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine, araç arama hangarına çekildi. Narkotik dedektör köpeği Coko’nun da kullanıldığı aramalarda, tır aracının lastikleri ve yedek lastiğinin içerisine gizlenmiş 69 poşet içerisinde piyasa değeri 1 milyon 720 bin lira olan 114 kilo esrar ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tır sürücüsü F.A. ve olayla bağladığı olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli dün Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine konuldu. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





















