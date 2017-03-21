CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Mart Dünya Nevruz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İzmit’te, İran’dan Avrupa’ya giden TIR’da yapılan aramada sürücünün yatağının altından 115 kilo eroin çıktı.

TIR şoförünün yatağından çıktı polis baklava ile kutladı

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Bill Gates yine dünyanın en zengini

Microsoft'un kurucusu Gates, Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde bu yıl da zirvede yer aldı.