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TIR şoförünün yatağından çıktı polis baklava ile kutladı

İzmit’te, İran’dan Avrupa’ya giden TIR’da yapılan aramada sürücünün yatağının altından 115 kilo eroin çıktı.

21.03.2017 - 12:51
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi, İran’dan yola çıkarak Avrupa ülkelerine doğru giden TIR’ı takibe aldı. TIR, TEM Otoyolu İzmit geçişinde durduruldu. Narkotim polisleri, TIR’da narkotik köpeği ’Millov’ ile arama yaptı. Millov aracın çekici kısmında tepki verince polisler buraya yöneldi.

TIR şoförünün yatağından çıktı polis baklava ile kutladı

FOLYOLARA SARILI HALDE BULUNDU

TIR sürücüsünün yatağı kaldırıldığında alüminyum folyolara sarılan eroin dolu paketler ele geçirildi. Polis 115 kilo eroine el koyarken,

Türk sürücü gözaltına alındı. Sürücünün üzerinden sahte kimlik çıkarken, M.S.I.’nın göçmen kaçakçılığı ve çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

POLİSLER TATLI YİYEREK KUTLADI

Son günlerde başarılı operasyonlara imza atan Kocaeli Narkotim polisleri tatlı yiyerek kutlama yaptı.

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