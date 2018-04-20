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Tır sürücüsü İstanbul'da tek lastiği olmadan gezdi

İstanbul Büyükçekmece'de bir tır sürücüsü tek lastiğinin olmamasına rağmen trafiğe çıktı. Oto yolda sol şeridi de kapatan tır, çevresindeki insanların hayatını umarsızca tehlikeye attı.

Haber Merkezi | 20.04.2018 - 07:24..
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Ensonhaber WhatsApp İhbar Hattına gelen görüntülerde, İstanbul Büyükçekmece'de bir tır tek lastiği olmadan ve sol şeridi kullanarak seyirine devam ettiği görüntülendi.

Tek lastiği olmayan tır sol şeridi kapattı VİDEO

Son dönemde yaşanan trafik kazalarına rağmen, dikkatsiz sürücülerin seyirlerine devam etmesi bir çok insanın canını tehlikeye atmaya devam ediyor.

İstanbul'da çekilen görüntülerdeki tır da bir lastiğinin olmamasına rağmen yoluna devam etti. Aynı zamanda sol şeridi de kapatan tır sürücüsü, trafiğin de sağlıklı akışını engelledi.

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