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Tır sürücüsü merdivenle kurtarıldı

Düzce D-100 karayolunda meydana gelen kazada tır sürücüsü itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

İHA | 06.08.2018 - 20:33..
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Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Ramazan T. idaresindeki 81 KB 133 plakalı tır, iddiaya göre önüne bir anda kıran otomobile çarpmamak için ani fren yaptı.

KUPA İÇİNDE MAHSUR KALDI

Kazada tırın dorsesinde bulunan borular ön tarafa kayarak kupayı sıkıştırdı. Bu sırada tırın sürücüsü Ramazan T. kupa içinde mahsur kaldı. Sürücü, kupadan çıkamayınca Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Tır sürücüsü merdivenle kurtarıldı

MERDİVENLE KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kupaya merdiven uzatarak sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Tır sürücüsü merdivenle kurtarıldı VİDEO

Tır sürücüsü merdivenle kurtarıldı

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