Tır sürücüsü polisten kaçan aracı sıkıştırdı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Sorgun Bulvarında motosikletlere yönelik uygulama yapılırken yüksek sesli müzik ve egzoz sesiyle çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle durdurulmak istenen Sevban Enes K. idaresindeki 07 L 1323 plakalı spor otomobilin dur ihtarına uymadığı anons edildi.

POLİSTEN KAÇTI

Çevre yolunda trafik, asayiş ekipleri ile motorize yunus timini peşine takan otomobil, çevre yolundan gelerek Bahçelievler istikametinde yaklaşık 4-5 kilometre kaçmayı başardı.

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POLİS ANONS ETTİ, TIR SIKIŞTIRDI

Otomobilin arkasındaki polis aracı, kaçan sürücüyü yakalamak için ilginç bir yol buldu. Çetin Emeç Caddesi’nde seyir halindeki bir tıra polis aracından anons yapan ekipler, aracı sola çekmesini söyledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Durumu fark eden tır şoförü, direksiyonu sola kırınca yanından geçmeye çalışan otomobil tır ile refüj arasında sıkıştı. Hareket edemeyen araçtaki sürücü ise polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Kelepçelenen sürücü gözaltına alındı.

4 BİN 830 LİRA CEZA KESİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sürücünün ehliyetinin olmadığı, başkasına ait olduğu belirlenen aracın muayenesinin bulunmadığı belirlenirken şahıs hakkında trafik ekiplerince trafik güvenliğini tehlikeye atmak, ehliyetinin olmaması, muayenesinin olmaması ve çevreyi rahatsız etmek suçlarından toplam 4 bin 830 lira para cezası uygulandı.