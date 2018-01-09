taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.023
USD
3,7752
EURO
4,5026
ALTIN
159,18
PETR
67,8800

Tır sürücüsü polisten kaçan aracı sıkıştırdı

Antalya Manavgat'ta polisin dur ihtarına uymayan sürücü, polis anonsuyla tır şoförü tarafından sıkıştırılarak yakalandı.

İHA | 09.01.2018 - 17:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Sorgun Bulvarında motosikletlere yönelik uygulama yapılırken yüksek sesli müzik ve egzoz sesiyle çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle durdurulmak istenen Sevban Enes K. idaresindeki 07 L 1323 plakalı spor otomobilin dur ihtarına uymadığı anons edildi.

POLİSTEN KAÇTI

Çevre yolunda trafik, asayiş ekipleri ile motorize yunus timini peşine takan otomobil, çevre yolundan gelerek Bahçelievler istikametinde yaklaşık 4-5 kilometre kaçmayı başardı.

Manavgat’ta filmleri aratmayan kovalamaca VİDEO

Tır sürücüsü polisten kaçan aracı sıkıştırdı

POLİS ANONS ETTİ, TIR SIKIŞTIRDI

Otomobilin arkasındaki polis aracı, kaçan sürücüyü yakalamak için ilginç bir yol buldu. Çetin Emeç Caddesi’nde seyir halindeki bir tıra polis aracından anons yapan ekipler, aracı sola çekmesini söyledi.

Tır sürücüsü polisten kaçan aracı sıkıştırdı

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Durumu fark eden tır şoförü, direksiyonu sola kırınca yanından geçmeye çalışan otomobil tır ile refüj arasında sıkıştı. Hareket edemeyen araçtaki sürücü ise polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Kelepçelenen sürücü gözaltına alındı.

Tır sürücüsü polisten kaçan aracı sıkıştırdı

4 BİN 830 LİRA CEZA KESİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sürücünün ehliyetinin olmadığı, başkasına ait olduğu belirlenen aracın muayenesinin bulunmadığı belirlenirken şahıs hakkında trafik ekiplerince trafik güvenliğini tehlikeye atmak, ehliyetinin olmaması, muayenesinin olmaması ve çevreyi rahatsız etmek suçlarından toplam 4 bin 830 lira para cezası uygulandı.

İlginizi Çekebilir
Siirt merkezli FETÖ operasyonu
Siirt merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 31 asker gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Mesajında "Türkiye medya aracılığıyla vesayet odaklarından çok çekmiştir" ifadelerine yer verdi.
2017'de FETÖ'den 48 bin kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılında FETÖ'den 48 bin 305 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İHA'lar teröristlerin kâbusu oldu
Güvenlik güçlerinin havadaki gözü olan İnsansız Hava Araçları teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde etkin rol oynuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

156
Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

181
Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

147
CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında

CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında

327
Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

73
Fransa'da Apple'a soruşturma

Fransa'da Apple'a soruşturma

126
Erdoğan'dan Bahçeli'ye davet

Erdoğan'dan Bahçeli'ye davet

210
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM