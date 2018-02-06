Tır sürücüsü selektör yapan araca çarptı

Geçen 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında merkez Selçuk İlçesi Beyşehir Çevre Yolu'ndaki Genç Osman Caddesi Kavşağı'nda meydana gelen olayda, elektrik teknikeri Mehmet Dönmez, 35 BAA 17 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu.

"BANA SELEKTÖR YAPAMAZSIN"

Dönmez, arkadaşının aracıyla yolun karşısında durduğunu fark edip, selektör yaparak selam vermek istedi. Mehmet Dönmez'in arkadaşının aracının yanında duran plakasız tırın sürücüsü, inip ''Neden bana selektör yapıyorsun?'' diyerek, tepki gösterdi.

İKİ KEZ OTOMOBİLE ÇARPTI

Dönmez ise tır sürücüsüne, kendisine değil, yanındaki otomobile selektör yaptığını söyledi. Bu sırada Mehmet Dönmez'in selektör yaptığı otomobilin sürücüsü de inip, durumu açıkladı. Ancak ikna olmayan öfkeli sürücü tırına binip, Dönmez'in otomobiline çarpıp, geri gitti.

Sürücü ardından ardından tırla ikinci kez otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen araç da arkasındaki 2 otomobile çarpıp, kaçtı.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Araçlarda bulunan İsmail Şahin, Dilek Atağ Fatma Çıbuk hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Yaralılar ve sürücülerin şikâyetiyle harekete geçen polis, kaçan tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.









