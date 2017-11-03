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TIR sürücüsünün uyurken pantolonu çalındı

Kocaeli'de, TEM yolu üzerinde park edip uyuyan TIR şoförünün pantolonunu çalan hırsızı aranıyor.

03.11.2017 - 13:47
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM yolu Körfez Esentepe mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunun park alanına, kullandığı TIR'ı park eden Ahmet Akgün, aracın içerisinde uyudu. Ahmet Akgün uyandığında, aracın kapısının açık olduğunu, üzerinden çıkardığı içerisinde cüzdanının olduğu pantolonunun yerinde olmadığını gördü.

TIR sürücüsünün uyurken pantolonu çalındı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ahmet Akgün'ün haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, sürücünün ifadesini aldı. Ahmet Akgün cüzdanında bin 500 TL para bulunduğunu belirtirken, polisin çevrede yaptığı aramada çalıların arasına atılmış pantolon bulundu. Polis çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, soruşturma başlattı.

TIR sürücüsünün uyurken pantolonu çalındı

TIR sürücüsünün uyurken pantolonu çalındı

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