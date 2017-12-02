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Tır üstündeki otomobiller düştü

Bursa'da ani fren yapan tırın üstündeki 2 aracın yola düşmesi sonucu trafik 2 saatliğine durdu.

DHA | 02.12.2017 - 20:05..
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Dorsesi otomobil yüklü 34 FZ 0419 plakalı tır, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa girişindeki Selçukgazi Tüneli'ne yaklaştığı sırada, sürücü Zübeyir Ağırbaş, önündeki aracın duraklaması üzerine aniden frene bastı.

ANİ FREN ARAÇLARI DÜŞÜRDÜ

Bu sırada, tır üzerinde bulunan araçlardan ikisi kayarak otoyola düşünce yolun bir bölümü yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapandı.

Tır üstündeki otomobiller düştü

TRAFİK AÇILDI

Trafik ekiplerinin haber vermesiyle gelen çekicilerin araçları kaldırması ile otoyolun Bursa'ya gelişi yeniden açıldı. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği ileri sürülen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Tır üstündeki otomobiller düştü

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