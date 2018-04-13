Tır zulasında 40 bin paket kaçak sigara bulundu

OHAL Komisyonu'nun inceleme sonuçlarına göre, 310 dosya kabul edildi, 9 bin 700 başvuru reddedildi.

2.5 milyon öğrencinin eğitim gördüğü Açıköğretim Sistemi'nde, öğrenciler, aynı gün içindeki iki oturumda birbirine yakın okullarda sınava girebilecek.

28 Şubat davasında yargılanan Çevik Bir, 1997 yılında devlete FETÖ'yle ilgili brifing verdiğini söyledi.

5

Emlak Konut'un en çok satış yaptığı projeler belli oldu

Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirilen ve en çok talep gören projeler Nidapark Kayaşehir ve Nidapark İstinye olarak açıklandı.