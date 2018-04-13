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Tır zulasında 40 bin paket kaçak sigara bulundu

Ankara'da, iki tır ile Ankara'ya kaçak sigara soktuğu belirlenen 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 13.04.2018 - 16:02..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Mardin'den Ankara'ya 2 tırla kaçak sigara getirildiği tespit edildi.

Tırları Gölbaşı ilçesinde durduran polis ekipleri, araçların tabanlarına zulalanmış 40 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Tır zulasında 40 bin paket kaçak sigara bulundu

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili gözaltına alınan A.K., M.N.A., A.R.A. ve M.A. isimli şüphelilere 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Tır zulasında 40 bin paket kaçak sigara bulundu VİDEO

2 KİŞİ SERBEST KALDI

Daha sonra Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden A.K. ve M.N.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konulurken, A.R.A. ve M.A. serbest bırakıldı.

Tır zulasında 40 bin paket kaçak sigara bulundu

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