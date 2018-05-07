TIR'a çarpan halk otobüsünün şoförü alkollü çıktı

Karabük'teki Atatürk Bulvarı üzerindeki Polisevi önünde meydana gelen kaza, Safranbolu'dan Karabük'e giden A.Ö. yönetimindeki özel halk otobüsü, önünde ilerlemekte olan Yavuz Aslanlıoğlu yönetimindeki TIR'a çarpmasıyla gerçekleşti.

HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada halk otobüsünde hasar oluşurken, yolcular yürüyerek ve başka araçlarla güzergahlarına devam etti. Yapılan ölçümde halk otobüsü sürücüsü A.Ö.'nün 0.58 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine 6 ay el konulan A.Ö.'ye bin 2 TL'de para cezası kesildi. Halk otobüsü başka bir sürücü tarafından kaza yerinden götürüldü.





