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Tiran ve Sanafir adaları Mısır'a teslim edildi

Yüksek İdare Mahkemesi, daha önce Suudi Arabistan'a verdiği adaları Mısır'a bıraktı.

17.01.2017 - 13:40
  1. Haberler
  2. Emlak

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Tartışmalı adalar Tiran ve Sanafir, Mısır'ın oldu. Böylece Yüksek İdare Mahkemesi, Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki sınır anlaşmasını iptal etti.

"MISIR TOPRAĞI OLDUĞU KANAATİNE VARILDI"

Mısır devlet televizyonundan canlı yayınlanan duruşmada yargı heyeti başkanı hakim Ahmed Şazli, nihai kararı verdi. Şazli, "Mahkeme, Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğu kanaatine varmıştır" dedi.

Tiran ve Sanafir adaları Mısır'a teslim edildi

ADALAR SUUDİ ARABİSTAN'A GEÇMİŞTİ

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Nisan 2016'daki Mısır ziyareti esnasında iki ülke arasında imzalanan Kızıldeniz Sınır Anlaşması gereği Tiran ve Sanafir adaları Suudi Arabistan'a geçmişti.

Anlaşma, Mısır İdare Mahkemesi tarafından haziran ayında iptal edilmiş, Mısır hükümetine bağlı Devlet Davalar Kurumu ise bu karara itiraz etmişti.

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