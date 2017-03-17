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TIR'da 1 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Özel eğitimli köpeklerle yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen 285 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

17.03.2017 - 14:55
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan yüklü miktarda esrar getirileceği bilgisi üzerine önceki gün Aksu İlçesi'nde operasyon düzenledi.

TIR'da 1 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler Aksu girişinde durdurdukları TIR'da özel eğitimli köpekler 'Ben' ve 'Yaman' ile birlikte arama yaptı.

42 PAKETTEN ESRAR ÇIKTI

Yapılan aramada TIR'ın çeşitli yerlerine saklanmış 42 ayrı pakette toplam 279 kilo 340 gram kubar esrar ve 6 kilo 460 gram toz esrar olmak üzere toplam 285 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

TIR'da 1 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilirken, olayla ilgili 1 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

TIR'da 1 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

TIR'da 1 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

TIR'da 1 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

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