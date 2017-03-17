TIR'da 1 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan yüklü miktarda esrar getirileceği bilgisi üzerine önceki gün Aksu İlçesi'nde operasyon düzenledi.

Ekipler Aksu girişinde durdurdukları TIR'da özel eğitimli köpekler 'Ben' ve 'Yaman' ile birlikte arama yaptı.

42 PAKETTEN ESRAR ÇIKTI

Yapılan aramada TIR'ın çeşitli yerlerine saklanmış 42 ayrı pakette toplam 279 kilo 340 gram kubar esrar ve 6 kilo 460 gram toz esrar olmak üzere toplam 285 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.





Uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilirken, olayla ilgili 1 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.









