TIR'da İtalya'ya gitmek isteyen 78 kaçak yakalandı

Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, İstanbul'dan kente gelen bir TIR'ı, dün saat 18.00'de, Çeşme Gümrük Müdürlüğü önünde durdurdu. Aracın dorsesini kontrol eden ekipler, Suriye ve Irak uyruklu 78 kaçağı yakaladı. Organizatör oldukları belirtilen Y.E. ve E.T. de gözaltına alındı.

GEMİYLE İTALYA'YA GİDECEKLERDİ

Kaçakların, araç ve konteyner taşımacılığında kullanılan 'Ro-Ro' gemisiyle İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmeyi amaçladıkları ortaya çıktı. Yakalananlar, emniyete götürüldü. İki organizatörün adliyeye sevk edileceği, kaçakların ise İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderileceği belirtildi.





