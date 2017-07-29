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TIR'dan düşen dozer 5 aracı ezdi

Çanakkale Bayramiç'te TIR'dan düşen dozer 5 aracı ezdi.

29.07.2017 - 20:24
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Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Debboylar Mevkii'nde meydana geldi. Remzi Çay yönetimindeki 34 HK 1082 plakalı TIR rampayı çıkarken, taşıdığı Bayramiç Yassıbağ Göleti inşaasında çalışan dozer aşağı kaydı.

TIR'dan düşen dozer 5 aracı ezdi

5 ARACI EZDİ

Yuvarlanan dozer, seyir halindeki 17 TC 560 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 17 TP 873 plakalı traktör, 17 TH 076 ve 17 TH 588 plakalı otomobiller ile 10 LL 839 plakalı hafif ticari araca çarparak maddi hasara neden oldu.

TIR'dan düşen dozer 5 aracı ezdi

Kazanın ardından rahatsızlanan TIR şoförü Remzi Çay, polis eşliğinde Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek alev almasından endişe edilen 17 TH 076 plakalı otomobile köpük ve su sıkarak önlem aldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TIR'dan düşen dozer 5 aracı ezdi

TIR'dan düşen dozer 5 aracı ezdi

TIR'dan düşen dozer 5 aracı ezdi

TIR'dan düşen dozer 5 aracı ezdi

TIR'dan düşen dozer 5 aracı ezdi

TIR'dan düşen dozer 5 aracı ezdi

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