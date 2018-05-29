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Tırdan fırlayan teker can aldı

Çorum Osmancık'ta tırın yerinden çıkan tekeri, yol kenarındaki Osman Öztürk'a çarptı.

DHA | 29.05.2018 - 18:08..
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Osmancık ilçesi, İstanbul-Samsun D-100 karayolu üzeri Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Almanya'dan Trabzon'a yük götüren Sabahattin Şen yönetimindeki 61 K 12218 çekici plakalı TIR'ın sağ arka lastiği hareket halindeyken patlayınca teker yerinden çıkarak yolda yuvarlanmaya başladı.

HAYATINI KAYBETTTİ

Teker, yol kenarında bekleyen Osman Öztürk'e çarptı. Ağır yaralanan Öztürk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Öztürk, hayatını kaybetti. Sürücü Sabahattin Şen gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tırdan fırlayan teker can aldı

Tırdan fırlayan teker can aldı

Tırdan fırlayan teker can aldı

Tırdan fırlayan teker can aldı

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