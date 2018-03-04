Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinden Bursa'nın İnegöl ilçesine giden Musa Kurt yönetimindeki 34 NT 7259 plakalı tırın dorsesini kapatan branda açıldı.

Tırın taşıdığı beşer kiloluk bidonlardaki su yola saçılırken, sürüklenen branda ise karşı yönden gelen 38 yaşındaki Mahmut Akay yönetimindeki 16 Z 0646 plakalı otomobilin sol ön tekerleğine sıkıştı.

Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağındaki bariyerlere çarparak takla attı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada, otomobil sürücüsü Akay ile yanındaki Rabia Akay (9), Ahmet Akay (73) ve Ahmet Durgut (72) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri ve diğer sürücüler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SULARI ARAÇLARINA YÜKLEYİP GÖTÜRDÜLER

Kaza sırasında tırın dorsesinden yola dağılan suların bir kısmı ise yoldan geçen bazı sürücüler tarafından araçlarına yüklenip götürüldü.