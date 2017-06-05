Kaza dün, D-130 Karayolu Karamürsel merkez kavşağında meydana geldi. Yalova yönüne giden Turgay Kılıçlı idaresindeki TIR sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek ardı ardına otomobillere çarptı.
TIR'ın 6 otomobile çarpması kameralara yansıdı VİDEO
OTOMOBİLLERE ÇARPTIKTAN SONRA DEVRİLDİ
TIR, 6 otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada, D-130 Karayolu savaş alanına dönerken, 8 kişi yaralandı. TIR'ın otomobillere çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Ters istikametten gelen TIR otomobillere ardı ardına çarparken, bir otomobilin takla atmasını kameralar kaydetti.