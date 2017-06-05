1 Yılmaz Vural Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı Kariyerinde 32 takım çalıştıran Yılmaz Vural, 2 yıllık aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e, Göztepespor ile geri döndü.

2 İzmir'de kamyonetin yayalara çarptığı an kamerada İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

3 TIR'ın 6 otomobile çarpması kameralara yansıdı Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde ters istikametten gelen TIR'ın otomobillere çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

4 Bingöl'de 30 köyde sokağa çıkma yasağı Bingöl'ün Genç ilçesindeki 30 köy ve mahallelerde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

5 Diyarbakır'da markete patlayıcı atıldı Diyarbakır Bağlar'da yüzleri maskeli bir grup, içeride müşterilerin olduğu sırada bir markete el yapımı patlayıcıyı attı.

6 Iğdır İl Genel Meclisi seçim sonuçları belli oldu Iğdır'da, İl Genel Meclisinin Danıştayın kararıyla feshedilmesiyle yapılan seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 7 aday çıkardı.