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TIR'ın 6 otomobile çarpması kameralara yansıdı

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde ters istikametten gelen TIR'ın otomobillere çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

05.06.2017 - 00:10
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Kaza dün, D-130 Karayolu Karamürsel merkez kavşağında meydana geldi. Yalova yönüne giden Turgay Kılıçlı idaresindeki TIR sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek ardı ardına otomobillere çarptı.

TIR'ın 6 otomobile çarpması kameralara yansıdı VİDEO

OTOMOBİLLERE ÇARPTIKTAN SONRA DEVRİLDİ

TIR, 6 otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada, D-130 Karayolu savaş alanına dönerken, 8 kişi yaralandı. TIR'ın otomobillere çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ters istikametten gelen TIR otomobillere ardı ardına çarparken, bir otomobilin takla atmasını kameralar kaydetti.

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