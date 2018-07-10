Tırın altında kalan 82 yaşındaki kadın öldü

Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesinde daha önce görev yapan 23 isim kendisine yer bulamadı.

Başkan Erdoğan'ın yemin ettiği sırada eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Ermenek'te tarihi ve turistik geziye katıldılar.

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Hulusi Akar, yapımına katkıda bulunduğu camiyi açacak

Kabinede Milli Savunma Bakanı olarak görevlendirilen Hulusi Akar, memleketi Kayseri'de yapımına katkıda bulunduğu cami ile kendi adını taşıyan bulvarın açılışına bakan olarak katılacak.