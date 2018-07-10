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Tırın altında kalan 82 yaşındaki kadın öldü

Yalova Çiftlikköy'de tırın altında kalan 82 yaşındaki Münire Dener hayatını kaybetti.

DHA | 10.07.2018 - 20:25..
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Yalova-İzmit Karayolu’nda bulunan akaryakıt istasyonuna giren B.T.'nin (51) kullandığı 16 RCV 62 plakalı tır, iddiaya göre önünden geçen Münire Dener’e çarptı.

KAZA ANINDA ÖLDÜ

Talihsiz kadın, çarpmanın etkisiyle tırın tekerleklerinin altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Tırın altında kalan 82 yaşındaki kadın öldü

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis, tır sürücüsünü gözaltına alınırken, Münire Dener'in cansız bedeni ise Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırın altında kalan 82 yaşındaki kadın öldü



Tırın altında kalan 82 yaşındaki kadın öldü



Tırın altında kalan 82 yaşındaki kadın öldü






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