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Tırın çarptığı yüzbaşı hayatını kaybetti

İzmir'de görev yaparken Diyarbakır'a tayini çıkan jandarma yüzbaşı, ev eşyalarını götürürken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

11.07.2017 - 23:26
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Önceki günlerde Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki jandarma komando bölüğüne tayini çıkan, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında görevli jandarma yüzbaşı Doğan Eker (35), dün gece saatlerinde Aliağa ilçesindeki evinin eşyalarını bir kamyona yükleyerek yeni görev yerine doğru yola çıktı.

Eşyalarının yüklü olduğu kamyonu özel otomobiliyle takip eden Eker, 00.30 civarında Bayraklı Tünelleri çıkışında yol kenarında duran eşyalarının bulunduğu kamyonun şoförüne doğru yanaşarak konuşmaya başladı.

Otomobilinden inerek kamyonun şoför mahalline doğru uzanan yüzbaşı Eker'e bu sırada yolda geçen plakası henüz öğrenilemeyen G.G'nin kullandığı tır çarptı.

Kazada ağır yaralanan yüzbaşı Doğan Eker, ambulansla kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yüzbaşı Eker'in İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürülen cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Eker'in cenazesi memleketi Aydın'ın Efeler ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çeştepe Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Çevresinde çok sevildiği ve bekar olduğu belirtilen yüzbaşının geçirdiği kaza sırasında babası İzzet Eker'in de yanında olduğu öğrenildi.

Tırın çarptığı yüzbaşı hayatını kaybetti

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