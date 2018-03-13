Tırın dorsesinden düşen iş makinesi 4 aracı ezdi

Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi'nde İnağzı Mahallesi'ndeki tünel inşaatına giden ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 06 DS 6572 plakalı tırın dorsesindeki iş makinesi, Kadırga rampasında düştü.

4 ARACI EZDİ

İş makinesi, tırın arkasında giden 4 sürücünün aracında hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza sonrası yol, bir süre trafiğe kapatıldı. Ekipler, yolda güvenlik önlemi aldı.

Tırın dorsesinden iş makinesi düştü VİDEO

KAZA ANI, ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı ise olay yerinden geçen taksi şoförü Ali Şahintürk'ün araç kamerasına yansıdı. Kazayı anlatan Şahintürk, "TIR, sallanınca zincirlerin koptuğunu ben, arkadan gördüm. Önünde panel vardı. O, yere düşünce lastiği havaya kalktı. Sırayla araçlara vurdu. Ben, geri kaçmaya çalıştım. Çok hızlı geliyordu. 'Çok fazla geri kaçarsam beni öldürür' düşüncesiyle bana vurup, durmasını bekledim. Herkesin verilmiş büyük sadakası varmış" dedi.

İş makinesi ile hasar oluşan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.









