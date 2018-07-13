Tırın tekerleğine sıkışan şoförün şansı

Bugün saat 16.00 sıralarında, Denizli- Afyonkarahisar karayolunun Çardak ilçesi çıkışında Denizli'den Afyonkarahisar yönüne giden Hakan Yarar, kullandığı 31 VL 808 plakalı tırın direksiyon kontrolünü yitirdi.
CAMDAN FIRLADI, TEKERLEĞİN ÖNÜNE SIKIŞTI
Savrulan tır, yol kenarındaki boş engebeli araziye daldı. Bu sırada, engebeli arazide zıplayan tırın şoförü Yarar, açık olan sol yan camdan dışarı fırladı. Tırın altında kalıp sürüklenen Yarar, sol ön tekerleklerin bulunduğu bölüme sıkıştı.
YARALI OLARAK KURTULDU
Kazayı şans eseri yaralı olarak atlatan Yarar, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılıp, Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yarar'ın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.