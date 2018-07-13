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Jandarma’nın en seçkin askerleri 'JÖPER’ler

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VAR Kırkpınar'da 20 yıldır uygulanıyor

1 Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu İstanbul'a getirdi Fenerbahçe, genç bir yeteneği daha kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler, NEC Nijmegen forması giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu imza attırmak için İstanbul'a getirdi.

2 İBB, 15 Temmuz'a özel etkinliklere hazırlanıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”ne bir dizi özel etkinlikle hazırlanıyor.

3 Tırın tekerleğine sıkışan şoförün şansı Denizli Çardak'ta yoldan çıkarak engebeli araziye dalan tırın sürücüsü 45 yaşındaki Hakan Yarar camdan fırladı, kazadan ise yaralarla kurtuldu.

4 Babasına bomba yollamıştı, 35 yıl ceza aldı İstanbul Maltepe'de babasını yolladığı bombayla yaralayan Alican Kurdaş 35 yıl hapse mahkum edildi.

5 Kadın kılığına girip AK Partili ismin evine girdiler Van Erciş'te kadın kıyafeti giyen 3 kişi iş adamı Emrah Yağar'ın evine girdi. Daha önce PKK tarafından tehdit edildiğini söyleyen Yağar bu kişilerin örgütten olabileceğini söyledi.

6 VAR Kırkpınar'da 20 yıldır uygulanıyor Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın gündemine oturan Video Yardımcı Hakem (VAR) geleneksel olarak her sene düzenlenen Kırkpınar'da 20 yıldır kullanılıyor.