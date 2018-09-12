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Tırla çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Manisa Salihli'de kavşakta tırla çarpışan 75 yaşındaki motosiklet sürücüsü Osman Özdoğan hayatını kaybetti.

DHA | 12.09.2018 - 20:19..
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Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Denizli-Akhisar Karayolu Taytan Kavşağı'nda meydana geldi.

TIR, MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI

Alaşehir yönünden Gölmarmara'ya giden Erol Karagöz'ün kullandığı 42 BY 663 plakalı tır, kavşakta Demirci'den Salihli yönüne giden Osman Özdoğan yönetimindeki 45 SA 758 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Özdoğan, ağır yaralandı.

Tırla çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Özdoğan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdoğan, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tır şoförü Karagöz'ü gözaltına alındı.

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