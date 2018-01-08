Tırla İstanbul’dan yola çıkan CHP’li vekiller Ankara’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında kamyoncuların sıkıntılarını dile getirmesinin ardından harekete geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, ilginç bir yolculuğa başlamıştı.

"YOLCULUĞUN BİZE MALİYETİ BİN 509 LİRA"

Kamyoncuların sorunlarını dile getirmek için öğle saatlerinde İstanbul’dan Fuat Özbildirici’nin kullandığı 34 ZBV 54 plakalı tır ile yola çıkan Yalım ve Erdoğdu, yaklaşık 8 saat süren yolculuk sonunda Ankara’ya ulaştı. Yalım, tırı parti binasının bahçesine park etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Bu yolculuğun bize maliyeti bin 509 lira oldu” dedi.

Erdoğdu ve Yalım, tır sahibi Fuat Özbildirici ile birlikte kendilerini CHP Genel Merkezi’nde bekleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına çıkarak, yolculuk hakkında bilgi verdiler.