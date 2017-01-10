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TIR'lara trafiğe çıkış izni verildi

TIR'ların trafiğe çıkış yasağı İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamayla kaldırıldı.

Haber Merkezi | 10.01.2017 - 12:26
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gün içinde yaptığı açıklamayla İstanbul Valiliği kararıyla TIR'ların trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu.

Akşam saatlerinde İstanbul Valiliği'nden TIR'ların trafiğe çıkışıyla ile ilgili yeni açıklama geldi.

TIR'lara trafiğe çıkış izni verildi

TIR'LARIN TRAFİK YASAĞI 21.00'DA BİTİYOR

İstanbul Valiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde saat 21.00 itibariyle gıda ve sağlık malzemesi taşıyanlar öncelikli olmak üzere zincir takılı TIR'ların geçişine izin verilmektedir." denildi.

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