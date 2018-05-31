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Tırnaklardaki beyaz lekeler bazı hastalıkların habercisi

Tırnaklardaki lekeler vitamin eksikliği veya demir ve potasyum azlığından kaynaklanmıyor ancak bu durum bazı hastalıkların habercisi.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 09:33..
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Bu zamana kadar tırnaklarımızın üzerindeki beyaz lekelerin vitamin eksikliğinden kaynaklandığı bilgisi çevremizdeki hemen hemen herkes tarafından dillendiriliyordu. Bu sebeple eczanelere koşarak vitamin ilacı tükentenlere kötü haber. Çünkü vitamin almanız bu durumu düzeltmiyor.

BİLİM LÖKONİKİ OLARAK ADLANDIRIYOR

Bilim, tırnaklarımızın üzerindeki beyazlıkları lökoniki olarak adlandırıyor ve bu beyazlıklar bazı ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor.

BEYAZ LEKERLERİN NEDENLERİ

Genel olarak kozmetik ürünlere karşı oluşan alerjik nedenler bu duruma sebebiyet verebilir. Tırnakta meydana gelen beyaz lekeler şeritler şeklinde ise bu protein yetersizliğinin olduğunu gösterir. Bu şeritler tırnağın üzerinde değil tırnak yatağındadırlar.

Tırnaklardaki beyaz lekeler bazı hastalıkların habercisi

Bundan dolayı tırnak ile birlikte büyümezler. Vücutta belli miktarda çinko bulunmaktadır. Bu mineralin eksikliğinde tırnaklarda beyaz lekeler ve izler oluşur.

KALSİYUM EKSİKLİĞİ DE OLABİLİR

Kesin olmamakla birlikte kalsiyum eksikliğinin de tırnakta lekelenmelere yol açtığı düşünülmektedir. Tırnak köküne alınan darbeler tırnakta leke oluşmasına neden olabilir. Lekeler darbeden hemen sonra değil bir süre sonra oluşur.

MANTARIN BELİRTİSİ OLABİLİR

Tırnakta mantar oluşması da tırnak lekelerinin bir diğer nedenidir. Siroz, hepatit, böbrek hastalıkları, kansızlık ve demir eksikliği gibi durumlarda tırnakta beyaz lekelerin oluşmasına neden olabilmektedir.

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