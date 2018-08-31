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TIRPORT Çin’de Türkiye’yi temsil edecek

Yapılan ön elemelerde 400’e yakın StartUp arasından ilk 15’e giren TIRPORT, 27 Eylül’de Çin’deki dünya yarı finaline katılmaya hak kazandı.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 09:26..
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Lojistik yönetimini dijitalleştirmek ve Endüstri 4.0’a taşımak yolunda hizmet veren TIRPORT, Türkiye pazarına dünya çapında bir Lojistik Teknolojisi Projesi ile girdi ve 2017 yılı itibariyle sektörün öncüleri arasında yer alıyor.

ŞİRKETLER VE LOJİSTİK FİRMALAR BİRBİRLERİYLE GÖRÜŞEBİLİYOR

TIRPORT dijital iş modelinde (B2B); yük verenler, lojistik firmaları ve kamyoncular dijital platform üzerinden birbirlerine ulaşabiliyor. Yük veren fabrikalar, şirketler ve lojistik firmaları, devam eden lojistik operasyonlarını gerçek zamanlı ve konum tabanlı izleyebiliyorlar.

TIRPORT Çin’de Türkiye’yi temsil edecek

Firmalar kendilerine özel ekranlarıyla, tüm operasyonlarından haberdar olabiliyor ve operasyonlarında doğabilecek aksaklıklara karşı önden önlem alabiliyorlar.

TIRPORT Çin’de Türkiye’yi temsil edecek

"HEYECAN DUYUYORUZ"

Bu yılki [email protected] Alibaba Cloud Start-up yarışmasının Orta Doğu ve Afrika bölgesi ayağını Türkiye’de gerçekleştirdiklerini ifade eden Alibaba Cloud Avrupa Genel Müdürü Yeming Wang, “Bu yarışmayla birlikte, dünyanın en inovatif, dönüşümsel ve oyun bozan teknoloji şirketleriyle tanıştığımız için heyecan duymaktayız” dedi.

TIRPORT Çin’de Türkiye’yi temsil edecek

Alibaba Cloud tarafından 12 ülkede düzenlenen uluslararası [email protected] Cloud Start-Up Yarışması’nın İstanbul’da gerçekleştirilen Orta Doğu ve Afrika bölgesi ayağında; TIRPORT, Fazla Gıda, Kimola, Parkpalet ve Piri Guide, bu yılın Eylül ayında Çin’in Nanjing şehrinde düzenlenecek yarışmanın ikinci etabına katılmaya hak kazandı.

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