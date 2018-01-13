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Tırtıl hapishanesi

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde Kazdağları ormanlarında çam kese böceği ile mücadele için yapılan adacıklar, adeta tırtıllar için hapishane görevi görüyor.

İHA | 13.01.2018 - 11:00..
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Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlık ekipler Edremit ve Havran ilçelerinde Kazdağları ormanlarında, orman zararlısı çam kese böceği ile mücadeleye aralıksız devam ediyor.

Tırtıl hapishanesi

İlkbahar aylarında Calosoma böceği ile çam kese böcekleri ile biyolojik mücadele yapılırken kış aylarında da adacık yöntemi ile bu zararlı ile mücadele kesintisiz devam ediyor.

ESKİ HAPİSHANELERİ ANDIRIYOR

Kazdağları'nın çeşitli yerlerinde oluşturulan adacıklarda toplanan çam kese böcekleri, düşmanı olan sinekler ile yok ediliyor. Tel örgüler ile çevrilen ve oluşturulan ada etrafına su hendekleri oluşturularak tırtılların adadan kaçması önlenirken eski hapishaneleri andıran bu yöntem Kazdağları'nda 4 ayrı noktada uygulanıyor.

Tırtıl hapishanesi

Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis "Çam kese böcekleri genellikle çam ağaçlarının üzerinde beyaz ve pamuksu kesecikler şeklinde gözükmektedir. Edremit Orman İşletme Müdürlüğümüzde de çam kese böcekleri ile mekanik ve biyolojik yollarla mücadele edilmektedir. Bu metot da adacık yöntemi biyolojik mücadele yöntemlerinden bir tanesidir. Ağaçlardan topladığımız kesecikleri adacığın ortasına bırakarak çam kese böceğinin paraziti olan bir sineği üretmekteyiz. Bu şekilde doğaya faydalı olmaya çalışmaktayız." dedi.

Tırtıl hapishanesi

Tırtıl hapishanesi

Tırtıl hapishanesi

Tırtıl hapishanesi

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