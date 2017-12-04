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Titanik'in alternatif sonunu canlandırdılar

Titanic'in Rose'unu canlandıran Kate Winslet, filmin gösteriminin 20. yıldönümü anısına katıldığı programda soruları yanıtladı.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 16:27..
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Kate Winslet, Titanik'teki ikonlaşan rolü Rose ile ilgili soruları yanıtlarken elbette konu yine, gemi batarken Rose'un kırık bir kapı üzerinde tek başına hayatta kalması, ancak Jack'in kapının üzerine çıkamayıp ölmesine geldi.

TÜMÜYLE YALAN SÖYLÜYORUM

Programın sunucusu Colbert'in "Meşhur replikte 'Seni asla bırakmam, Jack' diyordun, ama bıraktın" sorusuna, Winslet "Orada yalan söylüyorum, tümüyle yalan söylüyorum. Elimi yukarı çekip onu bırakıyorum. Tabii o da kapının üzerine çıkmak için daha çok çabalamalıydı." şeklinde cevap verdi.

Titanik'in alternatif sonunu canlandırdılar

JACK KURTULDU

Bunun üzerine filmin sonu için alternatif senaryoyu canlandıran Winslet, Colbert'in masasının üstüne boylu boyunca uzanırken Colbert'i masanın üzerine çekti. İkisi farklı yönlere bakar vaziyette yan yana uzanarak kurtulmuş oldu.

Titanik'in alternatif sonunu canlandırdılar

YÖNETMEN DICAPRIO'YU İSTEDİ

Öte yandan Jack'i canlandıran Leonardo Dicaprio'nun yerine filmi çeken şirketin Matthew McConaughey istediği ancak yönetmen James Cameron, DiCaprio'da ısrarcı olduğu öğrenildi.

Titanik'in alternatif sonunu canlandırdılarMatthew McConaughey

SEÇMELERE MCCONAUGHEY İLE GİRDİM

Winslet, bu konuda şöyle dedi: "Bunu daha önce kamuoyuna hiç açıklamamıştım. Seçmeye Matthew McConaughey ile girdim. Çok acayip değil mi? Tümüyle fantastik geçti. Ama aynı Jack ile Rose/Kate ile Leo fenomeni olmazdı."

Titanik'in alternatif sonunu canlandırdılar

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