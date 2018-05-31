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Titanyum Dioksit nedir

Gıda renklendiricisi olarak kullanılan titanyum dioksit gıda ürünlerinin içerisinde renklendirici olarak kullanılan bir maddedir.

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Gıda renklendiricisi olarak kullanılan titanyum dioksit hazır gıdalara renk vermesi için katılan bir maddedir. Yeryüzünde doğal olarak bulunan titanyum dioksit, işlenmiş ve rafine edilmiş bir mineraldir.

Titanyum Dioksit nedir

NE İŞE YARAR

Kristal halde bulunan ve işlendikten sonra toz, beyaza dönüşen bu madde, gıdalarda parlaklık ve rengin artırılması için kullanılmaktadır.

Hemen hemen her tür gıdalarda kullanılabilir olan titanyum dioksit; süt ürünleri, şekerleme ve şekerli beyaz karışım gibi beyaz renkli gıdalarda rengini ve parlaklığını arttırmak için renklendirici olarak kullanılır.

GIDA DIŞI MADDELERDE DE KULLANILIR

Titanyum dioksit gıda dışı ürünlerde de benzer kullanım amaçlarına sahiptir. Örneğin güneş kremlerinde, güneşten gelen ultraviyole ışınlarına karşı vücut ile ışınlar arasında fiziksel bir bariyer kurarak bu şekilde bir koruma sağlar. Ayrıca ; boya, plastik, mürekkep, kauçuk ve kozmetik ürünlerinde beyazlatma amacıyla da kullanılır.

Gıda kurumları tarafından gıda boyası olarak kullanılmasında bir problem görülmeyen titanyum dioksit, kısıtlı olarak kullanıldığında bir problem teşkil etmez.

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