Titus Tüneli turistleri ağırlıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Titus Tüneli, Romalılar döneminden kalma. Roma İmparatoru Vespasian'ın emriyle yapımına başlandı.

Dağdan gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bin esirin çekiç ve murçla yaptığı biliniyor.

TURSİTLERDEN YOĞUN İLGİ

Tünel, bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde. Tünelin yaklaşık 100 metre ilerisindeki Beşikli Mağara da turist rehberlerinin rotası içerisinde yer alıyor. Mağara turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği yerlerdenn birisi.

Mağara içerisindeki Roma dönemine ait mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor. Tüneli ziyarete gelenler, oda mezarları da görebiliyor.

GÖRÜNMEYEN YER

Ziyaretçilerden Muhammed Arık, Titus Tüneli'nin çok etkileyici bir yer olduğunu belirterek, "İnsanı düşündürecek bir tünel var burada, insan gücüyle yapılmış ama nasıl yapılmış hayret verici, görülmeye değer bir yer" dedi.

"ZİYARETÇİLERİN SAYISI ARTIYOR"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, tünelin turizm açısından şehrin önemli bir değeri olduğunu söyleyerek söyledi. Hüsnü Işıkgör, "Samandağ ve Hatay için Titus Tüneli çok önemli çünkü burası bir ören yeri ve burayı ziyarete gelenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu tünelin turizmde bir değer haline gelmesi hem bizleri umutlandırıyor hem de turizmcileri sevindiriyor" diye konuştu.



