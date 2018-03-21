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Tiyatro bileti için gece yarısı kuyruğa girdiler

Adana'da, 20. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ndeki oyunları izlemek isteyenler, bilet bulabilmek için gece yarısı kuyruğa girdi.

AA | 21.03.2018 - 09:21..
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Adana'da, Sabancı Vakfının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlediği 20. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ndeki oyunları izlemek isteyenler, bilet bulabilmek için gece yarısı kuyruğa girdi.

Adanalı tiyatroseverler, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak 20. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde gösterilecek oyunlar için gece yarısı bilet satış noktalarına geldi.

Tiyatro bileti için gece yarısı kuyruğa girdiler

BİLET SATIŞINI BEKLEDİLER

Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Hacı Sabancı Kültür Merkezi ile Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Devlet Tiyatrosu bilet satış noktasına gelen tiyatroseverler, karışıklık yaşanmaması için oluşturulan listelere isimlerini yazdırdı.

Havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşların bir kısmı araçlarında, bir kısmı kitap okuyarak, bazıları ise gişe önünde sohbet ederek bilet satışının yapılmasını bekledi.

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