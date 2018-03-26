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Tiyatro salonları 1 milyon 100 bin kişiyi ağırladı

Devlet Tiyatrolarınca Ekim ayından bu yana 143 farklı oyun için gerçekleştirilen 3 bin 715 temsili, 1 milyon 100 bin seyirci izledi.

AA | 26.03.2018 - 12:20..
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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Tiyatroları'nda (DT) sanat sezonunun başladığı Ekim ayından bu yana sahnelenen 3 bin 715 temsili, 1 milyon 100 bin seyirci izledi.

Ekim ayından bugüne kadar 143 farklı oyun sahnelendi. Bu süre içinde toplam 3 bin 715 temsil gerçekleştirilirken, oyunları 1 milyon 100 bin vatandaş izledi.

Tiyatro salonları 1 milyon 100 bin kişiyi ağırladı

OYUNLAR ÜCRETSİZ

DT Genel Müdürlüğü, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında ise 10 yerleşik ve 6 turne sahnesinde 30 farklı oyunu, 26 farklı sahnede ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturacak. Bu uygulamayla 8 bin 500 kişinin ücretsiz tiyatro izlemesi sağlanacak.

Bu sene 20'ncisi düzenlenecek ve 27 Mart'ta başlayacak Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu da kutlamalar kapsamında davetiyeli olarak izlenebilecek.

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